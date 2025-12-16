Λανουά: «Λάθος του VAR στο Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, καθαρό φάουλ στον Τσικίνιο στο Άρης-Ολυμπιακός»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, έκανε την καθιερωμένη ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων στη Super League και στάθηκε στις αναμετρήσεις Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και Άρης – Ολυμπιακός της 14ης αγωνιστικής.

Στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ τόνισε ότι κακώς το VAR φώναξε τον διαιτητή για πέναλτι του Ντεσπόντοφ και σωστά δεν το έδωσε ο διαιτητής, ενώ στο Άρης – Ολυμπιακός υποστήριξε ότι ήταν σωστή η κόκκινη κάρτα στον Φατιγκά, ότι δεν υπήρχε πέναλτι στο χέρι στην περιοχή των “κιτρίνων”, αλλά και ότι κακώς δεν δόθηκε φάουλ στο πάτημα στον Τσικίνιο των Πειραιωτών.

Για το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στη συνέχεια, ο VAR έκανε λανθασμένη παρέμβαση για ενδεχόμενη περίπτωση πέναλτι. Ο διαιτητής σωστά διατήρησε την προηγούμενη απόφασή του, θεωρώντας ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε την μπάλα και ξεκίνησε να πέφτει χωρίς καμία επαφή με τον αντίπαλο».

Για το Άρης – Ολυμπιακός: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη υποπίπτει σε φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του, ο οποίος έχει παίξει πρώτος την μπάλα και του στερεί μία προφανή ευκαιρία για γκολ. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθώσει την απόφαση του διαιτητή, όπως και έγινε.

Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη παίζει πρώτα την μπάλα με το πόδι, αυτή αλλάζει εντελώς πορεία και βρίσκει τυχαία στο αριστερό του χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής καταλόγιζε πέναλτι, θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR για να το ακυρώσει.

Εδώ ο παίκτης του Άρη υποπίπτει σε καθαρό φάουλ πατώντας τη φτέρνα του αντιπάλου χωρίς ταχύτητα και υψηλή ένταση. Ο διαιτητής λανθασμένα άφησε πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, καθώς θα ήταν προς όφελος της ομάδας να καταλογίσει φάουλ και κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα».

