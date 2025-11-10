Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ, λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»

Η ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Super League

Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ, λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»
10 Νοέ. 2025 19:05
Pelop News

Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Στεφάν Λανουά να υπογραμμίζει ότι ο διαιτητής Τσακαλίδης ορθά ακύρωσε τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στο ματς τη ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ενώ επισήμανε ότι λάθος δόθηκε το δεύτερο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί στο Κηφισιά – Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δικαίωσε τις αποφάσεις για την κίτρινη κάρτα του Μπαγκαλιάνη στο πέναλτι στον Άλεξιτς, το ακυρωθέν γκολ του Ρέτσου και το πρώτο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε αναφορά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο οποίο Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για δυο απευθείας κόκκινες κάρτες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:26 Καιρός: Που θα χτυπήσει την Τρίτη (11/11/2025) το κύμα κακοκαιρίας
19:19 «Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα», καταγγελία της αδελφής της 56χρονης, που σκοτώθηκε στα Βορίζια
19:08 Πάτρα: Ο βασιλιάς του τίποτα – Stand-Up Comedy με τον Θοδωρή Αδαμάκο!
19:05 Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ, λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»
19:00 Πότε δεν μπορούσε να μας πει τις αλήθειες του;
18:52 Απειλή Τραμπ σε BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων, μήνυσε CBS, CNN και Wall Street Journal!
18:42 Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και επιτέθηκε με μαχαίρι σε πυροσβέστες!
18:39 Τριήμερη συμμετοχή του σπιράλ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
18:30 Νετανιάχου: Συζήτηση για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με Τζάρεντ Κούσνερ
18:22 Βορίζια: Η εντολή για τη βόμβα δόθηκε από τη φυλακή, ο Φανούρης Καργάκης πυροβολήθηκε με τρία όπλα!
18:11 Φοιτήτρια στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στο διαμέρισμά της νεκρή!
18:00 Ο σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου στην πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr
17:53 Κυβελίδης στον Peloponnisos FM: «Μου έκαναν πόλεμο στην Παναχαϊκή – ο Κωνσταντινίδης έθεσε θέμα προπονητή»
17:49 Τα μάγια, τα θαυματουργά λείψανα στην εκκλησία του youtuber ιερέα και ο επίσκοπος-ντίλερ
17:37 Στις καθυστερήσεις με γκολ από την… Αχαΐα η Καλλιθέα την Ηλιούπολη
17:30 Η ΔΟΕ για την την εισαγωγή τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
17:26 Κουμανταρέας: Γιατί επέστρεψαν τα ισόβια στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του
17:24 Ινδία: Έκρηξη κοντά στο εμβληματικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί
17:16 Άνοιξε «μισό» το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια – Μήνυμα από την Ζαχαράκη
17:08 «Φως» από τη ΔΕΗ στη νέα γενιά του ελληνικού κινηματογράφου – Στο 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ