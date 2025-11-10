Λανουά: «Σωστά ακυρώθηκαν τα δυο γκολ της ΑΕΚ, λάθος το δεύτερο πέναλτι του Ολυμπιακού»

Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Στεφάν Λανουά να υπογραμμίζει ότι ο διαιτητής Τσακαλίδης ορθά ακύρωσε τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς στο ματς τη ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ενώ επισήμανε ότι λάθος δόθηκε το δεύτερο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί στο Κηφισιά – Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα ο Γάλλος αρχιδιαιτητής δικαίωσε τις αποφάσεις για την κίτρινη κάρτα του Μπαγκαλιάνη στο πέναλτι στον Άλεξιτς, το ακυρωθέν γκολ του Ρέτσου και το πρώτο πέναλτι του Λαζάρ Αμανί.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε αναφορά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο οποίο Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για δυο απευθείας κόκκινες κάρτες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



