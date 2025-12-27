Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί ένας 53χρονος άνδρας στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη Λάρισα.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια ζωής, ενώ από την πρώτη εικόνα προέκυπτε πως ο 53χρονος βρισκόταν για αρκετές ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να αναλαμβάνει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όλα δείχνουν ότι ο άνδρας κατέληξε από παθολογικά αίτια.

