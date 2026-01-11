Λάρισα: Πέθανε 55χρονος την ώρα ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων

11 Ιαν. 2026 11:15
Pelop News

Ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στην πίστα και χόρευε. Αμέσως επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσε και η αστυνομία, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

