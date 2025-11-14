Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ

Με δάκρυα, λουλούδια και αναπάντητα «γιατί», η Λάρισα αποχαιρετά την 49χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε φούρνο όπου εργαζόταν, όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό.

14 Νοέ. 2025 13:06
Pelop News

Συγκλονισμένη είναι η Λάρισα από τον τραγικό θάνατο της 49χρονης μητέρας δύο παιδιών, που βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στον φούρνο όπου εργαζόταν. Το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στους κυλίνδρους του ζυμωτηρίου, προκαλώντας τον στραγγαλισμό της.

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι της άτυχης γυναίκας, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Λάρισα. Πλήθος κόσμου, ντυμένοι στα μαύρα, κρατούσαν λουλούδια και λευκά στεφάνια, αδυνατώντας να πιστέψουν πως μια εργατική και αγαπητή γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Η 49χρονη, με καταγωγή από το Δαμάσι, δούλευε χρόνια σε φούρνους. Το μοιραίο συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν προσπάθησε να καθαρίσει το ζυμωτήριο χωρίς να αφαιρέσει το φουλάρι της, το οποίο μπλέχτηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος.

Το τραγικό περιστατικό είδε φίλη της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό της επιβεβαίωσε ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό, καθώς το φουλάρι λειτούργησε ως βρόχος.

Η γυναίκα είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη μητέρα της, γεγονός που καθιστά την απώλειά της ακόμη πιο σπαρακτική για την οικογένειά της. Η τοπική κοινωνία της Λάρισας παραμένει βουβή, με τους συναδέλφους της να μιλούν για μια ευγενική, ήσυχη και ακούραστη εργάτρια που όλοι αγαπούσαν.

