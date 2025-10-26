Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

26 Οκτ. 2025 11:33
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στη Λάρισα, όπου ένα 18 μηνών βρέφος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι μέσα στο σπίτι του.

Το παιδί νοσηλεύεται δισωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας για δεύτερη ημέρα, ενώ οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Το ατύχημα συνέβη στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλία, όταν το βρέφος ήρθε σε επαφή με το καυτό λάδι, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα στο σώμα του.
