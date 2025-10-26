Λαμία: Νεκρός άνδρας σε πυρκαγιά κατοικίας

Άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα

Λαμία: Νεκρός άνδρας σε πυρκαγιά κατοικίας
26 Οκτ. 2025 9:45
Pelop News

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Λαμία, όπου ένας άνδρας περίπου 60 ετών εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην οδό Παρνασσού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και εντόπισαν το άψυχο σώμα του άνδρα μέσα στο σπίτι.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η Αστυνομία και το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
