Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, απάντησε στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» της, επισημαίνοντας ότι τα έσοδά της για το 2023 ανήλθαν σε 22.000 ευρώ, ενώ το καθαρό κέρδος ήταν μόλις 3.000 ευρώ, καθώς λειτουργούσε ως ελεύθερη επαγγελματίας με μπλοκάκι.

Μιλώντας στο Action24, η ίδια κατηγόρησε για «ανίερες συμμαχίες» και στοχοποίηση από ανώνυμα και επώνυμα τρολ στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι η κριτική εναντίον της ήταν οργανωμένη και μέρος ενός σχεδίου που στόχευε στη δυσφήμησή της.

«Συγχαρητήρια σε όσους ασχολούνται με τα οικονομικά μου, ενώ αγνοούν τα χρέη της ΝΔ που φτάνουν τα 540 εκατομμύρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Λατινοπούλου εξήγησε πως η συμμετοχή της στις εκλογές χρηματοδοτήθηκε μέσω του λογαριασμού του κόμματος και της συνδρομής υποψηφίων και στελεχών, ενώ τόνισε ότι η στρατηγική προώθησης μέσα από τα social media δεν απαιτούσε μεγάλο κόστος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι περιοδείες της ήταν περιορισμένες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ότι δεν διέθετε εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Η πολιτικός υπογράμμισε τη σημασία της αυτονομίας και της σταθερότητας της Φωνής Λογικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει άλλες πολιτικές κινήσεις ή να συνεργαστεί με κόμματα όπως εκείνο που ίδρυσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Η Φωνή Λογικής συνεχίζει την πορεία της όπως έχει δεσμευτεί στον κόσμο που μας στηρίζει. Εγώ προσωπικά μπήκα στην πολιτική καθαρά και τίμια, χωρίς οικογενειακή περιουσία», τόνισε η ίδια, υπενθυμίζοντας ότι προέρχεται από οικογένεια χωρίς εκατομμύρια και κληρονομιές.

Τέλος, η Λατινοπούλου δήλωσε ότι η αντιπολίτευσή της στρέφεται προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της αυτόνομης πορείας της Φωνής Λογικής, αφήνοντας σαφές μήνυμα στους υποστηρικτές της για συνέχιση της στρατηγικής τους.

