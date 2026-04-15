Με έναν λαχνό 100 ευρώ κέρδισε Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ

Ο τυχερός νικητής στο Παρίσι δεν περίμενε ότι ένας λαχνός των 100 ευρώ θα του χάριζε ένα αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο.

15 Απρ. 2026 11:27
Ένας άνδρας από τη Γαλλία έγινε ο μεγάλος νικητής μιας ξεχωριστής φιλανθρωπικής κλήρωσης, καθώς με έναν λαχνό των 100 ευρώ κέρδισε έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ.

Ο νικητής είναι ο Αρί Χοντάρα, 59 ετών, μηχανικός λογισμικού από το Παρίσι, ο οποίος αναδείχθηκε τυχαία ανάμεσα σε 120.000 λαχνούς που διατέθηκαν στο κοινό. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον οίκο δημοπρασιών Κρίστις στο Παρίσι και τα έσοδά της θα διατεθούν για την έρευνα γύρω από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μιλώντας τηλεφωνικά με τους διοργανωτές λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο τυχερός νικητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εξεπλάγην, αυτό είναι όλο. Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις».

Η κλήρωση με τίτλο «1 Πικάσο για 100 ευρώ» ξεκίνησε το 2013 και έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διεκδικήσουν ένα αυθεντικό έργο του διάσημου Ισπανού ζωγράφου. Η φετινή διοργάνωση ήταν η τρίτη κατά σειρά.

Το έργο που κέρδισε

Το φετινό έπαθλο ήταν το έργο «Tête de Femme» («Κεφάλι Γυναίκας»), ένα πορτρέτο που φιλοτέχνησε ο Πικάσο το 1941 με γκουάς σε χαρτί.

Πρόκειται για έργο που κινείται στο χαρακτηριστικό ύφος του μεγάλου καλλιτέχνη, με αποχρώσεις του γκρι, του λευκού και του κρεμ. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει οι διοργανωτές, το έργο αποτυπώνει τη βαριά ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και μια αίσθηση ελπίδας.

Πού θα πάνε τα έσοδα

Για πρώτη φορά από την έναρξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, εξαντλήθηκαν και οι 120.000 λαχνοί της διοργάνωσης. Από το σύνολο των εσόδων, 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί στην Όπερα Γκάλερι, που είναι η σημερινή ιδιοκτήτρια του έργου.

Τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου 11 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν στο γαλλικό ίδρυμα Fondation Recherche Alzheimer, που συγκαταλέγεται στους βασικούς φορείς χρηματοδότησης της έρευνας για τη νευροεκφυλιστική νόσο.

Οι προηγούμενες κληρώσεις

Η πρώτη διοργάνωση, το 2013, είχε συγκεντρώσει 4,8 εκατ. ευρώ και τότε ο νικητής είχε κερδίσει το έργο «Ο Άνδρας με το Καπέλο της Όπερας» του Πικάσο. Τα έσοδα εκείνης της χρονιάς διατέθηκαν για τη διατήρηση της αρχαίας πόλης της Τύρου στον Λίβανο, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Στη δεύτερη κλήρωση, το 2020, μια γυναίκα από την Ιταλία κέρδισε το έργο «Νατούρ Μορτ» με έναν λαχνό που της είχε χαρίσει ο γιος της για τα Χριστούγεννα. Τα έσοδα τότε είχαν διατεθεί για έργα υγιεινής σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.

