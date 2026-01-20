Λαζαρίδης: Διαχρονικές και διακομματικές οι παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την κατάθεση Τυχεροπούλου

Τη θέση ότι οι στρεβλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν διαχρονικό και διακομματικό φαινόμενο επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την κατάθεση της Παναγιώτας Τυχεροπούλου τόσο στην ελληνική Δικαιοσύνη όσο και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Όπως δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης, η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου για τη δράση κυκλώματος επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν ευρωπαϊκούς πόρους «κατέρριψε για μία ακόμη φορά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί “γαλάζιου σκανδάλου” και “γαλάζιων ακρίδων”».

Ο ίδιος σημείωσε ότι, ύστερα από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και περισσότερες από 300 ώρες εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, έχει τεκμηριωθεί πως τα προβλήματα στον Οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται κρίσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, δεν περιορίζονται σε μία συγκεκριμένη περίοδο ή κυβέρνηση, αλλά αφορούν διοικήσεις και πολιτικές επιλογές διαφορετικών αποχρώσεων.

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η ουσιαστική θωράκιση των ελέγχων στις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Η επιδίωξή μας είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους αγρότες του πρωτογενούς τομέα και να μπει οριστικό τέλος σε πρακτικές που υπονομεύουν την αξιοπιστία του συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

