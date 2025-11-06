Λευκός καρχαρίας πέντε μέτρων εμφανίστηκε στην Κάρπαθο – Έμειναν άφωνοι οι ψαράδες ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα βίωσαν ψαράδες στην Κάρπαθο, όταν το πρωί της Τετάρτης (5 Νοεμβρίου) είδαν δίπλα στη βάρκα τους να κολυμπά ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας. Σύμφωνα με την περιγραφή τους, το μήκος του έφτανε περίπου τα πέντε μέτρα, ενώ τη στιγμή εκείνη κατασπάραζε έναν τόνο.

«Τι είναι αυτό; Πωπω, αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας!» ακούγονται να φωνάζουν έντρομοι οι ψαράδες στο βίντεο που ανάρτησαν στο TikTok, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές.

Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση και ανησυχία στους κατοίκους του νησιού, καθώς οι εμφανίσεις λευκών καρχαριών στα ελληνικά ύδατα είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Υπενθυμίζεται ότι ο λευκός καρχαρίας μπορεί να φτάσει σε μήκος άνω των έξι μέτρων και βάρος που αγγίζει τα 2.240 κιλά, καθιστώντας τον ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα θαλάσσια αρπακτικά στον κόσμο.

