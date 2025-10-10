Λευκός Οίκος: Ξεκινά τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του shutdown

Στις ΗΠΑ ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ρας Βόουτ γνωστοποίησε μέσω του X ότι «ξεκίνησε η μείωση προσωπικού», δηλαδή η απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων όπως είχε τάξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Γραφείο του Βόουτ στο Λευκό Οίκο ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» ομοσπονδιακών υπαλλήλων χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικές απολύσεις.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε.

Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω του shutdown για το οποίο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη.

Εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς που δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.
Λευκός Οίκος: Ξεκινά τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του shutdown
