Η Χαμάς ευχαρίστησε Τραμπ, το «όχι» της στον ρόλο Μπλερ στη μεταπολεμική Γάζα

«Η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ»

Χαμάς - όμηροι
10 Οκτ. 2025 21:54
Pelop News

Τον Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε αξιωματούχος της Χαμάς για τον ρόλο του στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Δρ Μπασέμ Νάιμ, σχολίασε ότι «η εκεχειρία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», αλλά επέμεινε ότι «πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ για να τηρήσει τη συμφωνία».

Την ίδια ώρα, ο Νάιμ κατέστησε σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Τόνι Μπλερ, δεν θα πρέπει να έχει ρόλο στην μεταπολεμική Γάζα.

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα ήταν πρόθυμη να παραχωρήσει τη θέση της σε ένα παλαιστινιακό όργανο για να κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο, αλλά ότι θα παραμείνει «στο έδαφος».

«Επομένως, ναι, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ και τις προσωπικές του προσπάθειες να παρέμβει και να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να τερματίσει αυτή τη σφαγή και τη σφαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει προσωπικά και να ασκεί τη μέγιστη πίεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εκπληρώσει την υποχρέωσή του», συμπλήρωσε.


Το «όχι» της Χαμάς στην επιλογή Μπλερ
Ωστόσο, επέκρινε τα σχέδια για την ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου από τον Τόνι Μπλερ στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας ότι η Χαμάς και οι Παλαιστίνιοι ήταν εξοργισμένοι από τον ρόλο του σε προηγούμενους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

«Δυστυχώς, εμείς οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι, και ίσως και άλλοι σε όλο τον κόσμο, έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, ο Μπλερ θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός διεθνούς εποπτικού οργάνου.

Το διεθνές όργανο, το Συμβούλιο Ειρήνης ή Επιτροπή Ειρήνης, θα κυβερνά σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από τον Νετανιάχου. Το όργανο θα κατέχει την περισσότερη εξουσία, ενώ θα εποπτεύει τη διοίκηση των Παλαιστινίων τεχνοκρατών που διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις. Θα έχει επίσης τον ηγετικό ρόλο της καθοδήγησης της ανοικοδόμησης στη Γάζα.
