Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης! Αποφεύχθηκε η τραγωδία

 

Οι βρετανικές Αρχές διεξάγουν έρευνα

Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης! Αποφεύχθηκε η τραγωδία
10 Οκτ. 2025 21:42
Pelop News

‘Ερευνα διεξάγουν οι βρετανικές Αρχές διεξάγουν για περιστατικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Μάντσεστερ κατά το οποίο πτήση της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης στις δεξαμενές της.

Τενεσί: Πολύνεκρη έκρηξη με δεκάδες τραυματίες σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα η πτήση FR3418 την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, είχε αναχωρήσει από την Πίζα της Ιταλίας για το Πρέσγουικ της Σκωτίας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Βρετανίας οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ κακές λόγω της κακοκαιρίας Amy με ανέμους που έφταναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες για προσγείωση στο Πρέσγουικ, οι πιλότοι της Ryanair έκαναν έκκληση έκτακτης ανάγκης και κατευθύνθηκαν προς το Μάντσεστερ, όπου ο καιρός ήταν κάπως καλύτερος.

Το Boeing 737-800 είχε μόλις 220 κιλά καυσίμου όταν προσγειώθηκε τελικά, αναφέρει ο Guardian, σύμφωνα με το χειρόγραφο ημερολόγιο πτήσης. Αυτό αντιστοιχεί σε 5-6 λεπτά πτήσης σε κανονικές συνθήκες.

Πιλότος που εξέτασε το ημερολόγιο είπε: «Φανταστείτε ότι κάθε φορά που προσγειώνεστε με λιγότερο από 2 τόνους καυσίμου, αρχίζετε να προσέχετε ιδιαίτερα. Με λιγότερο από 1,5 τόνο, αρχίζετε να ιδρώνετε. Αλλά αυτό είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε δυστύχημα».

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι η Ryanair ανέφερε το περιστατικό στις αρμόδιες Αρχές αμέσως, αλλά δεν θέλησε να το σχολιάσει γιατί η έρευνα είναι υπό εξέλιξη από το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Επιβάτης του αεροσκάφους ανέφερε στην εφημερίδα Ayr Advertiser ότι οι προσπάθειες για προσγείωση διήρκεσαν περίπου δύο ώρες και ότι το αεροσκάφος προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στο Πρέστγουικ, πριν κατευθυνθεί προς το Εδιμβούργο και τελικά προς το Μάντσεστερ.

Το Boeing 737-800 μπορεί να μεταφέρει έως 189 επιβάτες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ποιο ζευγάρι πάντρεψε και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΦΩΤΟ
22:06 Σφοδρή σύγκρουση σε τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε σταματημένο αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ
21:54 Η Χαμάς ευχαρίστησε Τραμπ, το «όχι» της στον ρόλο Μπλερ στη μεταπολεμική Γάζα
21:42 Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης! Αποφεύχθηκε η τραγωδία
21:35 Με Παναγιώτη Γιαννάκη η επιβεβαίωση χρηματοδότησης για το γήπεδο του Αιγίου
21:27 Η τρομερή κλήρωση του Eurojackpot με 46 εκατ. ευρώ!
21:21 Άνδρας 65 χρόνων κλάδευε, έπεσε από τη σκάλα και έχασε τη ζωή του!
21:14 Προσφυγή του ΟΦΗ για να γλιτώσει την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών
21:00 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας: 10.000 ασθενείς σε έναν χρόνο
20:54 Μάχη για την όρασή του 12χρονου που μαχαιρώθηκε στην Τρίπολη, βγήκε από τη ΜΕΘ
20:43 «Κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», δημόσια έκκληση για πληροφορίες
20:31 Η κλήρωση της ΝΕΠ και του ΟΠΑΘΑ στην Α2 Εθνική Ανδρών
20:21 Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 45χρονος που κατήγγειλε η σύντροφός του για επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας
20:15 Τενεσί: Πολύνεκρη έκρηξη με δεκάδες τραυματίες σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Σε ποιες συνοικίες θα κοπεί στην Πάτρα το νερό το Σάββατο (11/10/2025)
20:00 Πάτρα: Νικολόπουλος κατά Πελετίδη και Πλέσσα για τις διαγραφές οφειλών
19:50 Τρόντσα: «Η επιστροφή μου στην ΕΑΠ γέννησε ξεχωριστά συναισθήματα».
19:40 «Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του», σπαρακτικός ο επικήδειος του πατέρα της Μαρίσσας Λαιμού
19:30 Ποιους ηθοποιούς εννοούσε ο Μπιμπίλας ότι είναι γκέι, αλλά κρύβονται;
19:24 Άνοδος της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς, η πρόγνωση του καιρού (11/10/2025)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ