Τενεσί: Πολύνεκρη έκρηξη με δεκάδες τραυματίες σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών ΒΙΝΤΕΟ

10 Οκτ. 2025 20:15
Δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι

Συγκεκριμένα η«τεράστια» έκρηξη σημειώθηκε στην εταιρεία Accurate Energetic Systems, κοντά στο Bucksnort, λίγο πριν τις 8 π.μ. την Παρασκευή (10.10.2025) στις ΗΠΑ, με δευτερεύουσες εκρήξεις να αναγκάζουν αρχικά τους διασώστες να κρατήσουν απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς.

Τουλάχιστον 19 αγνοούνται και πολλοί άλλοι έχουν νοσηλευτεί, σύμφωνα με αξιωματούχους της Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Χάμφρεϊ.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ανθρώπους που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση της κατάστασης και να ενημερώσουμε τις οικογένειες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, σε συνέντευξη Τύπου. «Έχουμε κάποιους που έχουν πεθάνει», ανέφερε.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τα ερείπια του εργοστασίου, μεγάλο μέρος του οποίου εξακολουθούσε να καίγεται, με ορατό και πυκνό μαύρο καπνό στην περιοχή. Η εγκατάσταση αποτελούνταν από οκτώ κτίρια, εκτείνεται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, το οποίο βρίσκεται περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.


Η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή, ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κομητεία Χάμφρεϊς, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις θεωρίες συνωμοσίας και να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των θυμάτων.


«Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης βρίσκεται επί τόπου και διαχειρίζεται ενεργά την κατάσταση. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή για να επιτρέψετε στους ανταποκριτές να εργαστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», αναφέρει η δήλωση. «Εκτιμούμε την υπομονή και τη συνεργασία σας — και σας ζητάμε να συνεχίσετε τις προσευχές σας με όλους».
