Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα

Για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και περί αλκοολούχων ποτών συνελήφθη, άνδρας , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας.

Σ’ έλεγχο που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα Τρίτη 21/10/2025, σε πρόχειρο παράπηγμα – αποθήκη, που είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε αποστακτήριο, χωρίς να κατέχει άδεια από την αρμόδια αρχή.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν προϊόντα απόσταξης, πρώτες ύλες και μέσα παραγωγής οινοπνευματώδους ποτού, ενώ ο χώρος σφραγίστηκε.

