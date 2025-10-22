Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
Ο άνδρας που συνελήφθη είχε μετατρέψει αποθήκη σε παρόνομο αποστακτήριο.
Για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και περί αλκοολούχων ποτών συνελήφθη, άνδρας , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας.
Σ’ έλεγχο που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα Τρίτη 21/10/2025, σε πρόχειρο παράπηγμα – αποθήκη, που είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε αποστακτήριο, χωρίς να κατέχει άδεια από την αρμόδια αρχή.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν προϊόντα απόσταξης, πρώτες ύλες και μέσα παραγωγής οινοπνευματώδους ποτού, ενώ ο χώρος σφραγίστηκε.
