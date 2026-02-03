Λέκκας για την κατολίσθηση στην Ιονία Οδό: «Το φαινόμενο θα συνεχιστεί – Η πλήρης αποκατάσταση θα αργήσει»

Σε εξέλιξη παραμένει το γεωλογικό φαινόμενο που προκάλεσε την κατολίσθηση στην Ιονία Οδό, με τον καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα να προειδοποιεί ότι η πλήρης αποκατάσταση δεν θα είναι άμεση και απαιτεί νέες παρεμβάσεις σε βάθος χρόνου.

03 Φεβ. 2026 13:13
Pelop News

Σαφή προειδοποίηση ότι η κατολίσθηση στην Ιονία Οδό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά ένα φαινόμενο με διάρκεια στον χρόνο απηύθυνε ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, εξηγώντας τον μηχανισμό που οδήγησε στην ενεργοποίηση των πρανών στο επίμαχο τμήμα μεταξύ Άρτας και Αμφιλοχίας.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν μεγάλοι γεωλογικοί σχηματισμοί, συνολικού όγκου περίπου 200.000 κυβικών μέτρων, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι όταν προσροφούν νερό. Σε συνθήκες έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, οι σχηματισμοί αυτοί χάνουν τη συνοχή τους και οδηγούνται σε κατολισθητικά φαινόμενα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με μεγάλες κλίσεις εδάφους.

Ο κ. Λέκκας κάνει λόγο για λασποροή που συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς, επισημαίνοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, τα έργα δεν αποδείχθηκαν επαρκή για να αποτρέψουν την εξέλιξη του φαινομένου. Όπως τονίζει, η αποκατάσταση δεν μπορεί να είναι άμεση, καθώς απαιτείται εκ νέου γεωτεχνικός σχεδιασμός, νέες γεωτρήσεις και επαναδιαμόρφωση των πρανών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη στο μέλλον.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στη φάση του αρχικού σχεδιασμού τέτοιων έργων, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης και εξειδικευμένη γεωλογική χαρτογράφηση είναι κρίσιμη πριν την κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων. Διαφορετικά, όπως σημειώνει, το κόστος και η δυσκολία αποκατάστασης εκτοξεύονται όταν τα φαινόμενα εκδηλωθούν εκ των υστέρων.


Θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι το γεγονός ότι το οδόστρωμα δεν έχει υποστεί βλάβες, κάτι που δείχνει πως το υπόβαθρό του παραμένει σταθερό και ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις πλαγιές και όχι στη δομή του δρόμου.

Τέλος, ο κ. Λέκκας συνδέει την ένταση των φαινομένων και με τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι πολλά από τα μεγάλα έργα υποδομής έχουν σχεδιαστεί με δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών, τα οποία πλέον δεν ανταποκρίνονται πλήρως στη σημερινή πραγματικότητα.

