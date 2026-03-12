Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε κατάστημα ηλεκτρικών σκούτερ, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά

Σοβαρές υλικές ζημιές στην επιχείρηση.  Με αναπνευστικά προβλήματα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο προληπτικά στο νοσοκομείο

12 Μαρ. 2026 7:27
Pelop News

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026 σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρικών σκούτερ στη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε εντός του εμπορικού χώρου και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από φλόγες ή άμεση εμπλοκή, ωστόσο ένα άτομο που διέμενε στον επάνω όροφο του κτιρίου απομακρύνθηκε προληπτικά σε ασφαλές σημείο.

Προληπτικά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω καπνού. Δεν απαιτήθηκε περαιτέρω νοσηλεία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η φωτιά δεν εξαπλώθηκε σε γειτονικούς χώρους ή κατοικίες.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

