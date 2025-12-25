Λέρος: Χριστούγεννα με χαλάζι – «Άσπρισε» το Λακκί, σε επιφυλακή ο Δήμος

Ένα ασυνήθιστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό αντίκρισαν το πρωί οι κάτοικοι της Λέρου, καθώς ισχυρή χαλαζόπτωση έδωσε «λευκό» χρώμα στο νησί, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν ξεχωριστή τη μέρα των γιορτών.

Πιο έντονα επηρεάστηκε η περιοχή του Λακκιού, όπου οι κάτοικοι είχαν ήδη περάσει μια ιδιαίτερα ψυχρή νύχτα και στη συνέχεια βρέθηκαν μπροστά σε ένα στρώμα από παγωμένα σφαιρίδια, που σκέπασε δρόμους και επιφάνειες.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεν καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα από το φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, οι μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο γίνονται με αυξημένη προσοχή, λόγω της ολισθηρότητας.

Ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ευχές και ενημέρωσε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε δράση, ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα με κάθε πρόσφορο μέσο.

