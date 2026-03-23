Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός 34χρονου δύτη που αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

Διαβάστε επίσης: Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Ο 34χρονος, έμπειρος δύτης και πιλότος στο επάγγελμα, βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν φίλο του για αναψυχή. Κατά την κατάδυση στο υποθαλάσσιο πηγάδι – μια κατακόρυφη τομή βάθους περίπου 28-30 μέτρων με είσοδο σε βάθος 11 μέτρων και διάμετρο περίπου 3 μέτρων – ο συνοδός του έχασε τα ίχνη του και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Το Λιμενικό Σώμα – Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, σε συνεργασία με εξειδικευμένους σπηλαιοδύτες και σπηλαιολόγους, πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής χωρίς αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, με έμφαση στην ασφαλή εξερεύνηση του επικίνδυνου σημείου, όπου ισχυρά ρεύματα και στενά περάσματα δυσχεραίνουν τις προσπάθειες.

Ο αγνοούμενος ήταν εφοδιασμένος με επιπλέον φιάλες οξυγόνου, συσκευή παροχής οξυγόνου για 3-5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, στοιχεία που δίνουν ελπίδα για παρατεταμένη επιβίωση υπό τις συνθήκες.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι γνωστό για την επικινδυνότητά του λόγω ισχυρών ρευμάτων που εντείνονται σε ορισμένα σημεία και της σύνδεσής του με υποθαλάσσιο σπήλαιο. Στο παρελθόν έχει συνδεθεί με τραγικά περιστατικά, όπως η εξαφάνιση δύο Αμερικανών στρατιωτικών τη δεκαετία του 1970, των οποίων οι σκελετοί εντοπίστηκαν χρόνια αργότερα.

