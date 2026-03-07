Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν και πάλι με νερό τα σπίτια του παλιού Κάλλιου,ΒΙΝΤΕΟ

Άνοδος της στάθμης λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων και των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον φετινό χειμώνα στην ορεινή Φωκίδα

07 Μαρ. 2026 16:24
Pelop News

Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στη στάθμη της λίμνης του Μόρνου. Από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 7 Μαρτίου 2026 παρατηρείται αισθητή άνοδος της στάθμης του νερού, αποτέλεσμα των αυξημένων βροχοπτώσεων και των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον φετινό χειμώνα στην ορεινή Φωκίδα.

Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς

Η άνοδος της στάθμης είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθούν ξανά από τα νερά της λίμνης τα ερείπια των σπιτιών του παλιού χωριού Κάλλιο, τα οποία σε περιόδους χαμηλής στάθμης γίνονται ορατά οπως και τον περασμένο Δεκέμβριο . Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο ταμιευτήρας του Μόρνου ενισχύεται σημαντικά, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική.
Οι εικόνες των σπιτιών που χάνονται ξανά κάτω από την επιφάνεια του νερού αποτελούν για πολλούς ένα γνώριμο αλλά συμβολικό σημάδι ότι η λίμνη ανακτά σταδιακά τα επίπεδα που απαιτούνται για την ασφαλή υδροδότηση. Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή, καθώς η επάρκεια του νερού στον Μόρνο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ευρύτερη περιοχή.

Η άνοδος της στάθμης δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο ταμιευτήρας θα συνεχίσει να ενισχύεται και τους επόμενους μήνες.

