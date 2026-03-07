Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς

Μήνυμα καθησυχασμού έστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας, που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι, απαντώντας στην ανησυχία φίλων και γνωστών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

07 Μαρ. 2026 14:24
Pelop News

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Ντουμπάι, τονίζοντας μέσω ανάρτησής του ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιοχή είναι ασφαλείς, παρά την ένταση των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιάννης Βαφέας θέλησε να απαντήσει στην ανησυχία που εξέφρασαν φίλοι και γνωστοί τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ίδιος, που είναι αδελφός του πρώην αντιδημάρχου Πατρέων Παναγιώτη Βαφέα, ευχαρίστησε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί του για να μάθουν αν είναι καλά, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και πολλοί ακόμη άνθρωποι που ζουν στο Ντουμπάι αισθάνονται ασφαλείς.

Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν δημιουργήσει έντονη κινητικότητα και ανησυχία, ωστόσο καλεί σε ψυχραιμία και αποφυγή υπερβολών, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα επισημαίνει ότι πολλές φορές οι συγκρούσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου παρακολουθούνται από απόσταση, χωρίς να γίνεται πλήρως αντιληπτό το πραγματικό τους βάρος. Όπως αναφέρει, το να βρίσκεσαι πιο κοντά σε τέτοιες εξελίξεις μπορεί να βοηθήσει ώστε να κατανοήσει κανείς καλύτερα τι βιώνουν καθημερινά οι κοινωνίες που ζουν σε συνθήκες πολέμου.

Ο κ. Βαφέας απηύθυνε επίσης έκκληση για σεβασμό προς τις οικογένειες και τους συγγενείς όσων ζουν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η ανησυχία είναι απολύτως κατανοητή, όμως η υπερβολή δεν βοηθά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχήθηκε υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας τις ευχές του από το Ντουμπάι.

