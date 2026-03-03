Λίμνη Πλαστήρα: Το στολίδι της φύσης, τι να κάνετε

Για πολλούς ιδανική εποχή να επισκεφτείς είναι την Ανοιξη

Λίμνη Πλαστήρα: Το στολίδι της φύσης, τι να κάνετε
03 Μαρ. 2026
Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει για την εποχή, επιλέξαμε έναν προορισμό που να συνδυάζει βουνό και νερό. Ο λόγος για τη Λίμνη Πλαστήρα, το στολίδι της Θεσσαλίας, που είναι ένας πανέμορφος τόπος, αλλά δημιουργήθηκε με ανθρώπινη παρέμβαση, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που το ανθρώπινο χέρι συνεργεί στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλλης ομορφιάς.
Σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο της επί της αρχής του ποταμού Ταυρωπού ή Μέγδοβα, η δε ιδέα για την κατασκευή της ανήκει στον Νικόλαο Πλαστήρα και φέρει τη σφραγίδα του, αφού από τη στιγμή της σύλληψης της ιδέας και μέχρι τον θάνατό του, υποστήριξε και προώθησε με φανατισμό την κατασκευή της, αν και δεν πρόφτασε τη δει.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, χιλιάδες λάτρεις της φύσης και του λαϊκού πολιτισμού ανακαλύπτουν την ομορφιά της περιοχής και τη μοναδικότητά της. Οι δεκάδες επενδύσεις την τελευταία κυρίως δεκαετία, μετέτρεψαν την περιοχή της λίμνης σε περιζήτητο τουριστικό προορισμό και πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του έτους. Κάθε εποχή έχει τη χάρη της στη Λίμνη Πλαστήρα. Αλλά αν προγραμματίζετε να την επισκεφτείτε, καλό θα είναι να το κάνετε σχετικά σύντομα γιατί η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή. Σήμερα αποτελεί ένα όμορφο σημείο για να αγναντέψει κανείς τη λίμνη, αλλά και την πίσω πλευρά του φράγματος που βουτά σε βάθος 83μ., κάθετα ανάμεσα στα βράχια. Ακόμη από τη θέση Μούχα, μπορεί κανείς να θαυμάσει τα φιόρδ της λίμνης και το νησάκι Νιάγκα.
Την πιο γοητευτική εικόνα της λίμνης θα απολαύσετε αναμφισβήτητα από το Παρατηρητήριο. Φτάνοντας στο Παρατηρητήριο, αφήνεις το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια της λίμνης, με τα φιορδ και το κατάφυτο νησάκι της.

Aπό την άλλη μεριά, οι δασωμένες πλαγιές και στο βάθος οι επιβλητικές κορυφές των Aγράφων συμπληρώνουν το μαγευτικό τοπίο.

Φυσικά, να μην αφήσετε ανεξερεύνητα τα 55 χιλιόμετρα από τις όχθες της λίμνης, ειδικά αν είστε εκεί τώρα το φθινόπωρο.

Περπατήστε στα δρομάκια του παραδοσιακού οικισμού του Μεσενικόλα, του λεγόμενου μπαλκονιού της Θεσσαλίας που ατενίζει τον Ολυμπο και το Πήλιο και φυσικά μπορείτε να καθισετε σε ένα από τα πολλά παραδοσιακά εστιατόριά.

