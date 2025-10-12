Λήμνος: Ανήλικος με σουγιά απείλησε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα

Ο ανήλικος πλησίασε τον συνομήλικό του κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στον χώρο

12 Οκτ. 2025 21:37
Pelop News

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Λήμνο, όπου χθες το απόγευμα ένας 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του, αμέσως μετά τη λήξη τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LimnosLive, ο ανήλικος πλησίασε τον συνομήλικό του κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στον χώρο. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στο ίδιο σχολείο στην Ατσική, είχαν στο παρελθόν έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού εις βάρος του 17χρονου.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο νεαρός είχε τον σουγιά μέσα στην τσάντα του, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως τον έβγαλε και απείλησε τον συμμαθητή του. Υπάρχουν, ωστόσο, και αναφορές ότι το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Παρόντες γονείς αντέδρασαν άμεσα, απομακρύνοντας τον σουγιά και εμποδίζοντας τον 17χρονο να συνεχίσει την επίθεση. Ο μαθητής τράπηκε αμέσως σε φυγή, ωστόσο οι αρχές ειδοποιήθηκαν και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον πατέρα του 17χρονου, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και ο ίδιος ο μαθητής, ο οποίος κρατείται αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τον σουγιά στο σημείο του επεισοδίου. Παράλληλα, γίνεται λόγος για βίντεο που καταγράφει προηγούμενη επίθεση εις βάρος του 17χρονου στο σχολείο, το οποίο διακινήθηκε μεταξύ μαθητών, εντείνοντας το κλίμα εκφοβισμού και πίεσης γύρω από τον νεαρό.
