Λήμνος: Πλημμύρισε η Μύρινα μετά την υπερχείλιση ποταμού – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ζημιές στο οδικό δίκτυο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρέθηκε ξανά η Λήμνος, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έντονων βροχοπτώσεων καταγράφηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, κυρίως στη Μύρινα, μετά την υπερχείλιση του ποταμού της Αγίας Τριάδας.

Το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε ορμητικούς χειμάρρους, καθιστώντας επικίνδυνη κάθε μετακίνηση. Κεντρικές αρτηρίες, πλατείες και εμπορικοί δρόμοι καλύφθηκαν από νερά και λάσπη, ενώ η ορμή των υδάτων παρέσυρε οχήματα και εγκλώβισε αυτοκίνητα. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες και κατοικίες, με τους ιδιοκτήτες να προσπαθούν να περισώσουν ό,τι μπορούσαν.

Στο «κόκκινο» η Μύρινα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Πλατεία ΚΤΕΛ, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και σε παρακείμενους δρόμους, όπου η στάθμη του νερού κάλυψε πλήρως τα πεζοδρόμια. Η συσσώρευση υδάτων μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε λίμνη μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ενώ φερτά υλικά και χώματα παρασύρθηκαν σε καταστήματα και εισόδους πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καταγράφηκαν περισσότερες από 40 κλήσεις για άντληση υδάτων, με συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας να επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον καθαρισμό των δρόμων.

Μήνυμα 112 και συστάσεις στους πολίτες

Το πρωί του Σαββάτου, έπειτα από αίτημα της δημάρχου Λήμνου, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, με δρόμους να θυμίζουν ποτάμια και οχήματα να παρασύρονται.

Η δήμαρχος Ελεονόρα Γεώργα ανέφερε ότι μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν στο νησί ποσότητες νερού που ξεπέρασαν εκείνες της μεγάλης πλημμύρας του Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι καταγράφηκαν πάνω από 100 τόνοι νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διακοπές κυκλοφορίας και πρόβλημα στο νερό

Ο Δήμος ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα, στο ύψος της γέφυρας του Ραγκαβά, καλώντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή.

Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση να μην χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για πόση, καθώς έχει αναμειχθεί με λάσπες και φερτά υλικά. Σε αρκετές περιοχές παρατηρείται θολότητα, ενώ θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας του νερού.

Σημειώνεται ότι το νησί βρίσκεται ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.

