Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί – Θετικά σημάδια μετά τη μάχη στη ΜΕΘ

Θετική στροφή παρουσιάζει η κατάσταση της 16χρονης που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λεωφόρο Λιοσίων. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το κορίτσι αποσωληνώθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ έχει επαφή με το περιβάλλον και ανταποκρίνεται στους γονείς της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίζει και κινητικότητα, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πορεία της υγείας της.

Παρά τη βελτίωση, οι γιατροί εκτιμούν ότι η 16χρονη έχει ακόμη μπροστά της απαιτητικό δρόμο αποκατάστασης. Ωστόσο, το γεγονός ότι βγήκε από τη μηχανική υποστήριξη και παρουσιάζει σταθερά καλύτερη εικόνα αλλάζει ουσιαστικά το κλίμα σε σχέση με τις πρώτες κρίσιμες ώρες της νοσηλείας της. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι «φαίνεται πως κέρδισε τη μάχη για τη ζωή», αποτυπώνοντας το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που διαμορφώνεται πλέον γύρω από την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται με ιδιαίτερη έμφαση στις κινήσεις που έγιναν αμέσως μετά την παράσυρση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, μετά το ατύχημα επιχειρήθηκε να στηθεί σενάριο παραπλάνησης των αρχών, με ψευδή καταγγελία περί κλοπής του δικύκλου, ώστε να μην αποκαλυφθεί ποιος ήταν ο οδηγός. Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν η κατάθεση προσώπου που εμφανίστηκε αργότερα και περιέγραψε τι είχε συμβεί, οδηγώντας τις αρχές στην ταυτοποίηση του βασικού κατηγορούμενου και στις επόμενες συλλήψεις.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν αποδοθεί, κατά περίπτωση, κατηγορίες όπως ψευδής καταγγελία, ψευδής κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Παράλληλα, δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι ο ανήλικος οδηγός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, αν και ο δικηγόρος του έχει αμφισβητήσει δημόσια αυτή την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του έχει καθαρό ποινικό μητρώο.

Συγκλονιστική ήταν και η δημόσια παρέμβαση της μητέρας της 16χρονης, η οποία περιέγραψε το σοκ που υπέστη βλέποντας το βίντεο της παράσυρσης και μίλησε για τη δραματική κατάσταση στην οποία βρέθηκε το παιδί της αμέσως μετά το τροχαίο. Οι δηλώσεις της είχαν γίνει όταν η κόρη της ήταν ακόμη διασωληνωμένη, κάτι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη σημερινή θετική εξέλιξη από το νοσοκομείο.

