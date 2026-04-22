Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για τη φονική έκρηξη του Φεβρουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και άφησε πίσω της ακόμη επτά τραυματίες. Στο επίκεντρο της απολογίας του αναμένεται να βρεθούν η διαρροή προπανίου, οι καταγγελίες για τη μυστηριώδη οσμή στο εργοστάσιο και οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
22 Απρ. 2026 12:42
Μπροστά στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, ένα δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Ο επιχειρηματίας παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το σημερινό ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε για την οσμή που είχε εντοπιστεί στο εργοστάσιο και ότι ενημερώθηκε πολύ αργά πως αυτή φερόταν να προέρχεται από τους χώρους των τουαλετών. Στην ίδια γραμμή, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είχε ζητήσει από ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει σχετικό έλεγχο, χωρίς όμως να του έχει δώσει συγκεκριμένη πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο.

Το βάρος της απολογίας του, πάντως, δεν περιορίζεται σε αυτό το επιχείρημα. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εστιάσουν και στο αν όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιο, ειδικά από τη στιγμή που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρχαν εδώ και καιρό αναφορές εργαζομένων για περίεργη μυρωδιά στις εγκαταστάσεις, η οποία αποδείχθηκε τελικά ότι συνδεόταν με διαρροή προπανίου. Στο κάδρο μπαίνουν και οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ακόμη επτά άτομα.

Διαβάστε επίσης: Χαλκίδα: Εφιάλτης για 70χρονη – Κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την κόρη της και τον σύντροφό της

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εισαγγελική πρόταση με βάση την οποία είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, η εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εργοστάσιό του. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε γίνει αναφορά και σε σοβαρές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στον τρόπο τοποθέτησης του υπόγειου σωλήνα, με το σχετικό πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να φέρεται να εντοπίζει κρίσιμα λάθη.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επαναλάβει πως παραμένει συγκλονισμένος από τον θάνατο των πέντε γυναικών και πως είναι αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειές τους μέχρι τέλους, παραπέμποντας και στα μέτρα στήριξης που, όπως έχει ανακοινωθεί, είχε εξ αρχής γνωστοποιήσει η εταιρεία. Όμως η ουσία της σημερινής διαδικασίας βρίσκεται αλλού: στο κατά πόσο η απολογία του θα μπορέσει να αντικρούσει το σκεπτικό των δικαστικών αρχών και να δώσει πειστικές απαντήσεις για ένα από τα βαρύτερα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων μηνών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα της ΝΔ και αιχμές για Μητσοτάκη
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
