Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές

Μπροστά στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, ένα δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Ο επιχειρηματίας παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το σημερινό ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε για την οσμή που είχε εντοπιστεί στο εργοστάσιο και ότι ενημερώθηκε πολύ αργά πως αυτή φερόταν να προέρχεται από τους χώρους των τουαλετών. Στην ίδια γραμμή, αναμένεται να ισχυριστεί ότι είχε ζητήσει από ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει σχετικό έλεγχο, χωρίς όμως να του έχει δώσει συγκεκριμένη πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο.

Το βάρος της απολογίας του, πάντως, δεν περιορίζεται σε αυτό το επιχείρημα. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εστιάσουν και στο αν όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιο, ειδικά από τη στιγμή που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρχαν εδώ και καιρό αναφορές εργαζομένων για περίεργη μυρωδιά στις εγκαταστάσεις, η οποία αποδείχθηκε τελικά ότι συνδεόταν με διαρροή προπανίου. Στο κάδρο μπαίνουν και οι σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ακόμη επτά άτομα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εισαγγελική πρόταση με βάση την οποία είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, η εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εργοστάσιό του. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε γίνει αναφορά και σε σοβαρές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στον τρόπο τοποθέτησης του υπόγειου σωλήνα, με το σχετικό πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να φέρεται να εντοπίζει κρίσιμα λάθη.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επαναλάβει πως παραμένει συγκλονισμένος από τον θάνατο των πέντε γυναικών και πως είναι αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειές τους μέχρι τέλους, παραπέμποντας και στα μέτρα στήριξης που, όπως έχει ανακοινωθεί, είχε εξ αρχής γνωστοποιήσει η εταιρεία. Όμως η ουσία της σημερινής διαδικασίας βρίσκεται αλλού: στο κατά πόσο η απολογία του θα μπορέσει να αντικρούσει το σκεπτικό των δικαστικών αρχών και να δώσει πειστικές απαντήσεις για ένα από τα βαρύτερα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων μηνών.

