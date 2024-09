Λίβανος: Νέες εκρήξεις στη νότια Βυρητό – Πρόκειται για βομβητές μελών της Χεζμπολάχ

Νέες εκρήξεις βομβητών μελών της Χεζμπολάχ σημειώθηκαν την Τετάρτη (18/09/2024) στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το ισραηλινού Kan.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα αφότου χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη των βομβητών που χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δημοσιογράφοι του Reuters στα νότια προάστια της Βηρυτού άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις σε ξεχωριστά σημεία.

Αναφορές για εκρήξεις βομβητών υπάρχουν στη Βηρυτό, στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα του Μπεκάα.

Another round of blasts in different areas around south Lebanon and Beirut southern suburb. Devices in cars, motorcycles, and people’s hand are exploding. pic.twitter.com/0Dn4QnWTag

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) September 18, 2024