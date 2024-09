Λίβανος: Νέο ισραηλινό χτύπημα με στόχο διοικητή αεροπορικής μονάδας της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ

Νέα επίθεση στη Βηρυτό πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός, επιχείρηση που επιβεβαίωσαν σε ανακοίνωσή τους οι IDF.

Μια λιβανέζικη πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η επίθεση είχε στόχο ένα υψηλόβαθμο μέλος της Χεζμπολάχ.

The epicenter of the attack in Da’ahia in Beirut: It seems that this is a very precise attack that was aimed only at a certain floor in a multi-story building, where, according to the intelligence information, the commander of Hezbollah’s air unit was staying. pic.twitter.com/U7VpWUFHCX

— Pegida Canada (@PegidaCanada) September 26, 2024