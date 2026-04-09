Λίβανος: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τη χώρα του

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ζήτησε σήμερα από τον Πακιστανό ομόλογό του να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, μία ημέρα από τα άνευ προηγουμένου πλήγματα του Ισραήλ που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο πρωθυπουργοί, ο Σαλάμ «χαιρέτισε τις προσπάθειες» του Ισλαμαμπάντ για κατάπαυση του πυρός και ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».

«Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σαρίφ, καταδικάζοντας «τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ «καθώς οι σύμμαχοί τους» αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός παντού, «συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ διέψευσαν όμως ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, τον οποίο σφυροκοπά ο ισραηλινός στρατός.

Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε και αυτή σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει «να συμπεριλάβει τον Λίβανο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



