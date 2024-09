Λίβανος: Που οφείλονται οι εκρήξεις σε ασυρμάτους της Χεζμπολάχ που κόστισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους 

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκα και περισσότεροι από από 300 είναι τραυματίες, ύστερα από τις εκρήξεις σε ασυρμάτους που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ σε όλο το Λίβανο. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έρχεται μετά από τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800 ατόμων και τον θάνατο 12 ατόμων από εκρήξεις βομβητών σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Λίβανος: Εννέα νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από νέες εκρήξεις

Πηγή της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι οι ασύρματοι που χρησιμοποιεί η ομάδα ήταν στόχος της επίθεσης. Μια ανώτερη πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι οι μεμονωμένες εκρήξεις ήταν «μικρές σε μέγεθος», παρόμοιες με τις επιθέσεις της Τρίτης. Υπήρχαν αρχικές αναφορές για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Another round of blasts in different areas around south Lebanon and Beirut southern suburb. Devices in cars, motorcycles, and people’s hand are exploding. pic.twitter.com/0Dn4QnWTag

