Λίβανος: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τα σημερινά ισραηλινά χτυπήματα ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον πέντε χωριών του Λιβάνου, εκ των οποίων δύο που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» στο χωριό Ζουν, στο όρος Σουφ νότια της Βηρυτού, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, επεσήμανε το υπουργείο.

WOW🚨

Check out the secondary explosions in southern Lebanon right now.

This is no civilian target. pic.twitter.com/BENCjaKLCc

— Open Source Intel (@Osint613) September 23, 2024