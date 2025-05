Λίβερπουλ: Απαγγελία κατηγοριών για 7 αδικήματα στον 53χρονο που παρέσυρε πεζούς

Οι Βρετανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες για 7 σοβαρά αδικήματα στον 53χρονο άνδρα που «σόκαρε» το βράδυ της Δευτέρας (26/5) το Λίβερπουλ, όταν παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πλήθος πεζών, φίλων των «reds» στην παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League.

Ο άνδρας κατηγορείται για αδικήματα που περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Ο 53χρονος, τον οποίο η αστυνομία κατονόμασε ως Πολ Ντόιλ, συνελήφθη τη Δευτέρα. Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι το περιστατικό – το οποίο συνέβη σε κατάμεστο κέντρο της πόλης, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί για να γιορτάσουν – ήταν μεμονωμένο και δεν αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια.

🚨 BREAKING: Former Royal Marine Paul Doyle, 53, has been charged over the Liverpool crash with dangerous driving, causing grievous bodily harm (GBH) with intent, wounding with intent to cause GBH, and attempted GBH pic.twitter.com/gX1JrIKZ0E

