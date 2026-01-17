Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – 14 συλλήψεις και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση, συγκρούσεις και συλλήψεις σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τους μαζικούς θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν.

Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – 14 συλλήψεις και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
17 Ιαν. 2026 15:36
Pelop News

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής (16/01/2026) έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διαμαρτυρία για τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα, ενώ τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα. Επιπλέον, τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας και κατέβασε την ιρανική σημαία, πράξη που προκάλεσε άμεση επέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψή του. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βίαιη διατάραξη της δημόσιας τάξης, επιθέσεις κατά αστυνομικών, πρόκληση φθορών και παραβίαση διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και γκαζάκια προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Υπενθυμίζεται ότι και το προηγούμενο Σάββατο είχαν σημειωθεί παρόμοια επεισόδια έξω από την ίδια πρεσβεία, με δύο συλλήψεις, όταν διαδηλωτής ανέβηκε και τότε στο μπαλκόνι του κτιρίου κατεβάζοντας την ιρανική σημαία.

Τα επεισόδια στο Λονδίνο έρχονται να προστεθούν στο διεθνές κύμα αντιδράσεων για τις εξελίξεις στο Ιράν, με τις διαδηλώσεις στο εξωτερικό να αποκτούν όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά.

