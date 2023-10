Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει αυτοκίνητο Παλαιστινίων – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του ίντερνετ από το μέτωπο του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπου δείχνει τη στιγμή που ένα τανκ βομβαρδίζει ένα αυτοκίνητο Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο ντοκουμέντο κυκλοφόρησε από το Associated Press, με το τανκ του στρατού του Ισραήλ να ανοίγει πυρ και να βάλλει εναντίον αυτοκινήτου Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδιδε ότι ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας. Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Σύμφωνα με πρώην δημοσιογράφο του Al Jazeera και του BBC, που αναπαρήγαγε το βίντεο στο X (πρώην Twitter), τα τανκς του Ισραήλ «βρίσκονται στον ζωτικής σημασίας δρόμο Salah Al Din και έχουν κόψει τη Λωρίδα της Γάζας στα δύο».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

I verified this video. Israeli army and tanks are now in the very vital and important Salah Al Din road in the Gaza Strip. It’s the main highway and stretches 45km along the strip, starting from the Erez crossing in the North to the Rafah crossing in the South. This means that… pic.twitter.com/scE2uhKFWA

— Ahmed Maher (@amaherYAH) October 30, 2023