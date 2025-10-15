Λουκάκου: «Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Δεχτήκαμε εκβιασμούς, η κηδεία του πατέρα μας δεν θα γίνει στο Βέλγιο»

Δυστυχώς όπως αποκαλύπτεται η οικογένεια Λουκάκου βιώνει μία δύσκολη περίοδο καθώς στα τέλη Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Ρότζερ Μενάνα Λουκάκου, με τον φορ της Νάπολι και της εθνικής Βελγίου, Ρομέλου, να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια”.

Αρκετές ημέρες αργότερα το θλιβερό αυτό συμβάν συνεχίζει να βασανίζει τους δικούς του, με τον αδερφό του διάσημου ποδοσφαιριστή, Τζόρνταν, να κάνει λόγο για εκβιασμούς που δέχτηκαν και οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να φέρουν τη σορό του στην Ευρώπη.

“Μήνυμα από εμένα και τον αδελφό μου. Όπως ίσως γνωρίζετε, είχαμε προγραμματίσει να πραγματοποιήσουμε την κηδεία αυτή την Παρασκευή, αλλά λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα, η κηδεία θα γίνει εκεί.

Ο πατέρας μας πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου και εμείς, ως αδέλφια, προσπαθήσαμε τα πάντα για να φέρουμε τη σορό του πίσω στην Ευρώπη, αλλά νιώσαμε σαν να μας εκβίαζαν ορισμένοι άνθρωποι…

Αν ο πατέρας μας ήταν εδώ σήμερα, δεν θα το δεχόταν. Μας ραγίζει η ψυχή που δεν μπορούμε να δώσουμε στον πατέρα μας γαλήνη. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν το ήθελαν αυτό. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί ο πατέρας μας, μας κράτησε μακριά από τόσους πολλούς ανθρώπους.

Ο Θεός να σας έχει καλά”, ανέφερε στο λογαριασμό του στο Instagram.

