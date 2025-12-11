Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα

Δυσκολίες στη διαχείριση της δημοσιότητας συνάντησε ο Λούκας Γιώρκας.

Ο τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το X-Factor το 2008, εξήγησε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνον, αφού προέρχεται από μια οικογένεια που δεν ενθουσιάζεται από τον κόσμο του θεάματος. Νιώθοντας πιεσμένος, όπως είπε, λόγω της έκθεσης, αναγκαζόταν να περιορίζει τις μετακινήσεις του μέσα στη μέρα.

Ο Λούκας Γιώρκας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα. Η οικογένειά μου είναι απλοί άνθρωποι και δεν ενθουσιάζονται με κοσμικά πράγματα. Αυτό με κράτησε γιατί όλη η πραγματικότητά μου με παρέσυρε σε αυτό το καινούριο και το πολύ μεγάλο. Έβγαινα στον δρόμο και ήταν δύσκολο για εμένα».

Περιγράφοντας την πίεση που ένιωθε μετά τη συμμετοχή του στο X-Factor, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι κυκλοφορούσε κυρίως τις βραδινές ώρες που δεν είχε κίνηση στους δρόμους. «Τότε ήταν το πρώτο X-Factor και όπως όλα τα πρώτα, είχε μεγάλη τηλεθέαση. Είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου μόνιμα σχεδόν. Δεν είχε να κάνει με εμένα. Πιέστηκα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι. Έβγαινα πολύ αργά τα βράδια, που δεν είχε κίνηση. Είχα διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα», συμπλήρωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



