Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα

Ο τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το X-Factor το 2008, εξήγησε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνον, αφού προέρχεται από μια οικογένεια που δεν ενθουσιάζεται από τον κόσμο του θεάματος. Νιώθοντας πιεσμένος, όπως είπε, λόγω της έκθεσης, αναγκαζόταν να περιορίζει τις μετακινήσεις του μέσα στη μέρα.

Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
11 Δεκ. 2025 21:22
Pelop News

Δυσκολίες στη διαχείριση της δημοσιότητας συνάντησε ο Λούκας Γιώρκας.

Ο τραγουδιστής, που έγινε γνωστός μέσα από το X-Factor το 2008, εξήγησε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν κάτι εύκολο για εκείνον, αφού προέρχεται από μια οικογένεια που δεν ενθουσιάζεται από τον κόσμο του θεάματος. Νιώθοντας πιεσμένος, όπως είπε, λόγω της έκθεσης, αναγκαζόταν να περιορίζει τις μετακινήσεις του μέσα στη μέρα.

Ο Λούκας Γιώρκας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα. Η οικογένειά μου είναι απλοί άνθρωποι και δεν ενθουσιάζονται με κοσμικά πράγματα. Αυτό με κράτησε γιατί όλη η πραγματικότητά μου με παρέσυρε σε αυτό το καινούριο και το πολύ μεγάλο. Έβγαινα στον δρόμο και ήταν δύσκολο για εμένα».

Περιγράφοντας την πίεση που ένιωθε μετά τη συμμετοχή του στο X-Factor, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι κυκλοφορούσε κυρίως τις βραδινές ώρες που δεν είχε κίνηση στους δρόμους. «Τότε ήταν το πρώτο X-Factor και όπως όλα τα πρώτα, είχε μεγάλη τηλεθέαση. Είχα ένα βανάκι κάτω από το σπίτι μου μόνιμα σχεδόν. Δεν είχε να κάνει με εμένα. Πιέστηκα πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κατέβω από το σπίτι. Έβγαινα πολύ αργά τα βράδια, που δεν είχε κίνηση. Είχα διάφορα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα», συμπλήρωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:24 Πάτρα: Νηπιαγωγός κατηγορείται για κακοποίηση παιδιών ΑμεΑ ΦΩΤΟ
7:12 Τα μαθήματα μιας σύσκεψης
7:12 Αχαΐα: Κρατούν ενεργά τα τρία μέτωπα των αγροτών
23:55 Υπέρταση: Η απλή καθημερινή συνήθεια που ρίχνει την αρτηριακή πίεση
23:36 Μουγκοπέτρος για το φτύσιμο του Βαλάντη: Είναι πολύ λίγο μπροστά σε αυτά που έχω περάσει
23:22 Επισημάνσεις Βενιζέλου προς Χαριλάου Τρικούπη: Πρέπει η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη, πριν καταστεί το Σύνταγμα αναθεωρίσιμο
23:08 Τα 7 ζώα με την ισχυρότερη νυχτερινή όραση – Ποιο από αυτά βρίσκεται δίπλα μας ως κατοικίδιο
22:51 Στέφανος Τζίμας: Επιβεβαιώθηκε η ατυχία – Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος η σεζόν
22:37 ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας πριν 40 χρόνια
22:24 Ο ΠΑΟΚ έφυγε με βαθμό από τη Βουλγαρία – Ήρθε 3-3 με τη Λουντογκόρετς
22:11 Το παρασκήνιο της εκλογής Πιερρακάκη στο Eurogroup: Οι συμμαχίες, οι «υποσχετικές» και η στρατηγική που έκρινε το αποτέλεσμα
22:00 Αυτισμός: Τα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο σύντροφός σας ανήκει στο φάσμα
21:50 Τεράστια νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Σαμσούντα – Κέρδισε 2-1 με τρομερό τον Κοϊτά
21:32 Δέσμευση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν να εντείνουν τις επαφές και τις προσπάθειες για επανέναρξη συνομιλιών
21:22 Λούκας Γιώρκας: Με δυσκόλεψε η αναγνωρισιμότητα
21:13 Θάνατος 2χρονου στη Ζάκυνθο: «Πρώτη φορά βλέπουμε σκυλί με τέτοια απάθεια» λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ
21:01 Πάτρα: Συλλήψεις τριών υπόπτων για ληστείες και επιθέσεις σε Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου
20:57 Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»
20:53 Η Μπέριλ ΜακΚίσικ μαθαίνει ελληνικά – Δάσκαλος ο 4χρονος γιος της
20:44 Κατηγορείται το ChatGPT ότι ενθάρρυνε ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ