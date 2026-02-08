Λούρος: Υπερχείλιση και πλημμύρες σε παραποτάμια χωριά της Ηπείρου, «πνίγηκαν» καλλιέργειες

Υπερχείλισε ο ποταμός Λούρος.Πλημμύρες σε Στρογγυλή, Πέτρα, Στεφανή.

08 Φεβ. 2026 12:35
Πλημμυρικά φαινόμενα πλήττουν αυτή τη στιγμή τα παραποτάμια χωριά Στρογγυλή, Πέτρα και Στεφανή στην Ήπειρο, καθώς ο ποταμός Λούρος έχει υπερχειλίσει σε πολλά σημεία λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Η στάθμη του ποταμού έχει ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο κάμπος να έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη. Οι αγροτικές εκτάσεις έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης, ενώ οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι ήδη εκτεταμένες.

Την κατάσταση επιδεινώνουν σημαντικά τα φερτά υλικά, οι κορμοί δέντρων και τα νεκρά πλατάνια που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη του Λούρου, δημιουργώντας φυσικά φράγματα. Αυτά τα προσωρινά «φράγματα» εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού, με αποτέλεσμα ο ποταμός να υπερχειλίζει πιο εύκολα και το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα κτήματα.

Τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ λειτουργούν αδιάκοπα, ωστόσο αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο νερού που εισρέει από τον ποταμό. Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται.

Αν η κακοκαιρία συνεχιστεί και η κοίτη του ποταμού δεν καθαριστεί άμεσα από τα φερτά υλικά και τα νεκρά δέντρα, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τοπικές καλλιέργειες, τις υποδομές και τις περιουσίες των κατοίκων.

