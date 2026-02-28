Λουτράκι: Το ραντεβού για έναν καθρέφτη που κατέληξε σε θάνατο – Πώς έγινε η φονική συμπλοκή

Σε τραγωδία κατέληξε η συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/02/2026) σε απομακρυσμένη περιοχή του Λουτρακίου, με θύμα έναν 17χρονο και σοβαρά τραυματία έναν 19χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, δύο ομάδες νεαρών –ανάμεσά τους και ανήλικοι– φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού προκειμένου να επιλύσουν διαφορά που αφορούσε σπασμένο καθρέφτη οχήματος. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 17χρονος που φέρεται ως δράστης είχε μαζί του μαχαίρι. Κατά τη διάρκεια της έντασης, επιτέθηκε στον 19χρονο, τραυματίζοντάς τον στον θώρακα. Το τραύμα εντοπίζεται κοντά στην καρδιά, στοιχείο που –κατά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο– δείχνει ότι το χτύπημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Ο 19χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τραγική τροπή πήρε η υπόθεση όταν ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του φέρεται να τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να παρέμβει και να προστατεύσει τον φίλο του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο είχε ήδη καταλήξει από αιμορραγία και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Ο τραυματίας 19χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι έρευνες και η σύλληψη

Από την πρώτη στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες και ο τραυματίας υπέδειξαν τον 17χρονο, καταγωγής χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ως τον δράστη της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν εκτεταμένες αναζητήσεις. Αρχικά μετέβησαν στην οικία του, χωρίς όμως να τον εντοπίσουν. Προχώρησαν σε προσαγωγή των γονιών του και δύο φίλων του, ενώ ακολούθησαν άλλες έξι προσαγωγές ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό ο 17χρονος επιχείρησε να διαφύγει από το Λουτράκι και να κατευθυνθεί προς την Αθήνα. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



