Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε

Το βράδυ του Σαββάτου στη Λούτσα, μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος όταν ο 29χρονος οδηγός ενός μπλε αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, παρέσυρε τέσσερα άτομα και σκότωσε ακαριαία έναν 24χρονο, γόνο της οικογένειας των σοκολατοποιών Leonidas. Η σύντροφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ νέες πληροφορίες δείχνουν πως ο οδηγός είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν με αλλεπάλληλες συλλήψεις.

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε την πρωινή ενημέρωση που έλαβε για τον απροσδόκητο θάνατο του γιου του. Ζώντας μόνιμα στην επαρχία, ενημερώθηκε για το δυστύχημα ώρες αργότερα. «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η σύζυγος και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε άθλια κατάσταση», τόνισε εμφανώς συγκλονισμένος.

Για τον 24χρονο, σημείωσε πως είχε έρθει στην Ελλάδα προσωρινά για την ορκωμοσία της συντρόφου του, καθώς ο ίδιος εργαζόταν στις Βρυξέλλες, στο εργοστάσιο της σοκολατοποιίας «Leonidas», μία ιστορική οικογενειακή επιχείρηση με παρουσία σε περισσότερες από χίλιες πόλεις του κόσμου. «Ένας άγγελος έφυγε», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στο προφίλ του 29χρονου οδηγού, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές.

Μεταξύ άλλων:

Το 2011 συνελήφθη στη Λούτσα για κλοπή μοτοσικλέτας.

Το 2015 συνελήφθη για διακεκριμένες κλοπές.

Την ίδια χρονιά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης.

Το 2017 συνελήφθη ξανά στη Λούτσα για διακίνηση ναρκωτικών (57 γρ. κάνναβης).

Το 2022 κατηγορήθηκε για κατοχή κοκαΐνης και κάνναβης.

Την ίδια χρονιά βρέθηκε υπό προκαταρκτική εξέταση για συμμετοχή σε κύκλωμα ηλεκτρονικής απάτης.

Είχε επίσης εμπλακεί σε εκτροπή οχήματος το 2020.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων, ο οδηγός φέρεται να μην είχε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης αμέσως μετά το δυστύχημα, δίνοντας την εντύπωση πως δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών.

Η 21χρονη σύντροφος του θύματος, που υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάστασή της παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό από τους γιατρούς, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν το όχημα του 29χρονου να κινείται με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο των 30 χιλιομέτρων στην περιοχή. Οι αρχές αναμένουν και τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα φωτίσουν περαιτέρω τις συνθήκες του τροχαίου.

