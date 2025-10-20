Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Η υπόσχεση μέσω διαδικτυακής ανάρτησης του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν για τη κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου.

Μακρόν
20 Οκτ. 2025 9:51
Pelop News

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, έγραψε σε διαδικτυακή ανάρτησή του: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»,

Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μίας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».

Οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ’, 1852-1870) και δύο περιδέραια, εκλάπησαν το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.
