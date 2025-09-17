Λοβέρδος: «Δεν ανοίγω βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ»

Για τους λόγους που τον οδήγησαν στην προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Λοβέρδος, τονίζοντας ότι η απόφασή του έχει αποκλειστικά πολιτικά χαρακτηριστικά και ότι δεν πρόκειται να ανοίξει «βεντέτα» με το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στρατηγική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση.

Ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι η ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία δεν έγινε σε μια περίοδο μεγάλης δημοφιλίας του κόμματος, αλλά «στα δύσκολα», με στόχο να συμβάλει στη σταθερότητα της χώρας. «Η επιλογή μου γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την παράταξη, που έχει ανάγκη από σταθερότητα. Δεν πήγα στη ΝΔ του 41%, ήρθα για να υπηρετήσω τη χώρα», τόνισε.

Σχετικά με την επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό, εξήγησε ότι η πρώτη ουσιαστική επαφή μετά το 2019 πραγματοποιήθηκε αρχές Ιουνίου φέτος, ενώ ανέφερε πως συζήτησαν τη στήριξη στη σταθερότητα της χώρας, ειδικά μετά τα γεγονότα της τραγωδίας στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τα αποθέματα μιας μεγάλης χώρας όπως η Γαλλία για να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις.

Ο πρώην βουλευτής απέφυγε να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως η πολιτική του αρχή είναι να δρα με σοβαρότητα και πολιτική υπευθυνότητα. «Δεν θα απαντήσω σε έναν πολιτικό χώρο που λειτουργεί με ταραχή. Δεν θα ανοίξω βεντέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με παλαιότερες δηλώσεις του για τη σχέση της ΝΔ με τα καρτέλ, ο κ. Λοβέρδος εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στα ενεργειακά και τραπεζικά ζητήματα, δείχνοντας τη δέσμευσή της στην αντιμετώπιση φαινομένων που πλήττουν τους πολλούς.

Τέλος, σχολιάζοντας την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλά για εκλογές ένας πολιτικός που μετριέται επανειλημμένα στις δημοσκοπήσεις και καταγράφει χαμηλά ποσοστά. «Έκανα μια πολιτική εκλογή με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήρθα σε μια περίοδο που η παράταξη το έχει ανάγκη, όχι για προσωπικό όφελος», κατέληξε.





Πηγή: skai.gr

