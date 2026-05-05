Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”

Αντίστροφα μετρά πλέον και η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ για την δίκες τις μάχες παραμονής με τον πρώτο αγώνα που θα δώσει το προσεχές Σαββάτο εκτός έδρας, με την Ηλιούπολη, για τα Play-Out.

Η αθηναϊκή ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας και για αυτό τον λόγο ο αγώνας του Σαββάτου είναι πραγματικός «τελικός» για τα κορίτσια του Κανελλόπουλου που θέλουν να νικήσουν για να σπάσουν το πλεονέκτημα έδρας.

Η Ιωάννα Λυκοθανάση, μιλώντας στην «ΠτΔ», τόνισε: «Παίζουμε πρεμιέρα με την Ηλιούπολη, στόχος μας είναι να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θεωρώ ρόλο ότι θα παίξει η ψυχολογία μας και το πόσο θέλουμε να παλέψουμε για να μείνουμε στην Α1 Εθνική! Εχουμε δουλέψει όλη την σεζόν για αυτά τα παιχνίδια και θα δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό σαν ομάδα».

Οποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δυο νίκες θα πάρει και το «εισιτήριο» παραμονής με τον χαμένο της σειράς να υποβιβάζεται στην Α2 Εθνική.

Η προετοιμασία έχει μπει στην τελική ευθεία και το θετικό είναι ότι με εξαίρεση την τραυματία Ολγα Μοίραλη δεν υπάρχουν άλλες απουσίες.

Ο πατρινός τεχνικός θα συνεχίσει την δουλειά μέχρι την Παρασκευή και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



