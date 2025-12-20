Λυκούδης για Μαζωνάκη: «Δεν χρωστάει τίποτα, ο πυρήνας της υπόθεσης είναι ένας εκβιασμός» ΒΙΝΤΕΟ

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει τη δική του απάντηση στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία περί οικονομικών απαιτήσεων ή άλλων ισχυρισμών εις βάρος του τραγουδιστή.

20 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Κατηγορηματικά αρνείται κάθε αξιόποινη πράξη από την πλευρά του Γιώργος Μαζωνάκης ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Όπως τόνισε, ο καλλιτέχνης «δεν χρωστά χρήματα και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», υπογραμμίζοντας πως ο μόνος δρόμος είναι αυτός της Δικαιοσύνης.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, ο ποινικολόγος ξεκαθάρισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αναγνωρίζει καμία από τις οικονομικές απαιτήσεις που του αποδίδονται, πέραν ενός αμελητέου ποσού που –όπως είπε– αφορά αποκλειστικά «έξοδα περιπτέρου για τσιγάρα».

«Είναι πεντακάθαρος και δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Δεν φοβάται τίποτα, αν και είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο καλλιτέχνης έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά την πίεση που προκαλεί η δημόσια συζήτηση, ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πραγματοποίησε «την πιο αποθεωτική πρεμιέρα της καριέρας του».

Ο κ. Λυκούδης έκανε λόγο για ανταλλαγή εξωδίκων, επισημαίνοντας πως «ο πυρήνας της υπόθεσης αφορά χρήματα που ζητούνται χωρίς να οφείλονται», επαναλαμβάνοντας ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.


Αναφορικά με τον ισχυρισμό περί πρότασης για σεξουαλική συνεύρεση, ο δικηγόρος του τραγουδιστή δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το αρνείται κατηγορηματικά. Υποστήριξε επίσης πως, ακόμη και αν υπήρξε κάποια προσωπική προσέγγιση –κάτι που δεν αποδέχεται η πλευρά του– αυτή δεν συνδέεται με την επαγγελματική τους σχέση.

Την ίδια στιγμή, στο δημόσιο πεδίο παραμένουν και οι τοποθετήσεις του Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο OPEN και εμφανίστηκε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος, επαναλαμβάνοντας τους δικούς του ισχυρισμούς για την υπόθεση.

Η αντιπαράθεση πλέον μεταφέρεται στο θεσμικό πεδίο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αποφασισμένες να υπερασπιστούν τη θέση τους, περιμένοντας την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

