Λυκούδης για Μαζωνάκη: «Το θύμα σε αυτή την υπόθεση είναι ο ίδιος»

Θέση για τη μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», διαψεύδοντας σενάρια για νέα καταγγελία και κάνοντας λόγο για ισχυρό κύμα συμπαράστασης προς τον τραγουδιστή.

Λυκούδης για Μαζωνάκη: «Το θύμα σε αυτή την υπόθεση είναι ο ίδιος»
22 Δεκ. 2025 11:52
Pelop News

Στην εκπομπή Το Πρωινό μίλησε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο δικηγόρος του Γιώργος Μαζωνάκης, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφερόμενος στη μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του τραγουδιστή και στη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Λυκούδης σχολίασε δήλωση του παρουσιαστή Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι «είμαστε με το θύμα», υποστηρίζοντας πως, κατά την άποψή του, «το θύμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Ένταση επικράτησε στη συνέχεια στον αέρα της εκπομπής, όταν τέθηκε το ενδεχόμενο κατάθεσης δεύτερης μήνυσης, μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος του τραγουδιστή. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης διέψευσε κατηγορηματικά το σενάριο, τονίζοντας ότι τέτοιες αναφορές δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό.

«Δεν υπάρχει καμία δεύτερη καταγγελία, δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και δεν γνωρίζουμε και τη σκοπιμότητά της. Αν υπάρξει, θα τη δούμε και τότε θα τοποθετηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε, επίσης, λόγο για έντονο κύμα συμπαράστασης προς τον τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι πολλοί επιχειρηματίες του χώρου έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους.

Αναφερόμενος στη σχέση του καλλιτέχνη με τον καταγγέλλοντα, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι επρόκειτο για την ίδια επαγγελματική σχέση που ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρεί διαχρονικά με τους συνεργάτες του. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος – τους οποίους η πλευρά του τραγουδιστή αρνείται – δεν προκύπτει, κατά τον ίδιο, κάποια δυσμενής συνέπεια σε βάρος του, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική συνεργασία και οι συναυλίες στην Κύπρο συνεχίστηκαν κανονικά.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τη νομική πλευρά του καλλιτέχνη να τονίζει την ανάγκη αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων και δημόσιων εικασιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:47 Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: «Καμία εκδικητική ενέργεια – το κράτος οφείλει να ελέγχει»
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ