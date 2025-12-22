Λυκούδης για Μαζωνάκη: «Το θύμα σε αυτή την υπόθεση είναι ο ίδιος»

Στην εκπομπή Το Πρωινό μίλησε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο δικηγόρος του Γιώργος Μαζωνάκης, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφερόμενος στη μήνυση που έχει κατατεθεί σε βάρος του τραγουδιστή και στη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Λυκούδης σχολίασε δήλωση του παρουσιαστή Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι «είμαστε με το θύμα», υποστηρίζοντας πως, κατά την άποψή του, «το θύμα σε αυτή την περίπτωση είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Ένταση επικράτησε στη συνέχεια στον αέρα της εκπομπής, όταν τέθηκε το ενδεχόμενο κατάθεσης δεύτερης μήνυσης, μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος του τραγουδιστή. Ο Χαράλαμπος Λυκούδης διέψευσε κατηγορηματικά το σενάριο, τονίζοντας ότι τέτοιες αναφορές δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό.

«Δεν υπάρχει καμία δεύτερη καταγγελία, δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και δεν γνωρίζουμε και τη σκοπιμότητά της. Αν υπάρξει, θα τη δούμε και τότε θα τοποθετηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε, επίσης, λόγο για έντονο κύμα συμπαράστασης προς τον τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι πολλοί επιχειρηματίες του χώρου έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους.

Αναφερόμενος στη σχέση του καλλιτέχνη με τον καταγγέλλοντα, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι επρόκειτο για την ίδια επαγγελματική σχέση που ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρεί διαχρονικά με τους συνεργάτες του. Όπως σημείωσε, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντος – τους οποίους η πλευρά του τραγουδιστή αρνείται – δεν προκύπτει, κατά τον ίδιο, κάποια δυσμενής συνέπεια σε βάρος του, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική συνεργασία και οι συναυλίες στην Κύπρο συνεχίστηκαν κανονικά.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τη νομική πλευρά του καλλιτέχνη να τονίζει την ανάγκη αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων και δημόσιων εικασιών.

