Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!

Ο σκύλος τον έσερνε, τον δάγκωνε με μανία και τον τραυμάτισε σοβαρά

31 Οκτ. 2025 18:39
Pelop News

Μεγάλο είναι το σοκ, το οποίο προκαλεί το βίντεο που δείχνει την επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο ιδιοκτήτη του, καταγράφοντας τη στιγμή που το ζώο επιτίθεται με ιδιαίτερη αγριότητα. Στο βίντεο φαίνεται ο σκύλος να ρίχνει τον άνθρωπο κάτω και να τον δαγκώνει με επανειλημμένα με μανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) στην Καλαμάτα, όταν ροτβάιλερ επιτέθηκε στον 76χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος που λειτουργεί στην περιοχή, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο και περαστικοί κάλεσαν την Αστυνομία καταγγέλλοντας πως ο σκύλος επιτέθηκε σε άνθρωπο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο το σκυλί συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας από τους αστυνομικούς, βλέποντας τον κίνδυνο για τη ζωή του πολίτη, πυροβόλησε το ροτβάιλερ, το οποίο έπεσε νεκρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο σκύλος φέρεται να ανήκε στον ίδιο τον τραυματία. Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
