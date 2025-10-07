Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο

07 Οκτ. 2025 15:40
Pelop News

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης με την ισπανική αστυνομία να αναφέρει ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν παγιδευτεί και ένα σοβαρά τραυματισμένο άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μία ομάδα διασωστών που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος και περιέθαλψε τρεις εργάτες, ένας από τους οποίους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και οι άλλοι δύο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Μαδρίτης

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αποκλείσει την περιοχή και επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν τραυματισμό και τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονται στα συντρίμμια.


Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο με ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε. Πηγές της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι όροφοι και μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι». «Οι πληροφορίες είναι ακόμα πολύ συγκεχυμένες», δήλωσαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό το διάστημα ανακαινιζόταν.

«Πριν από μισή ώρα, ένιωσα μια τρομερή δόνηση στο δρόμο και μια τεράστια σκόνη υψώθηκε μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», είπε κάτοικος της περιοχής.
