Μαγιόρκα: Πλημμύρισε αεροδρόμιο από έντονη βροχόπτωση ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη βροχόπτωση στο δημοφιλές ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις καθώς πλημμύρισαν οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Πάλμα κατέγραψε βροχόπτωση σχεδόν 5 εκατοστών ανά ώρα, με την κορύφωση να φτάνει τα 9 εκατοστά σε λιγότερο από μία ώρα.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου δήλωσαν χθες το βράδυ πως 100 από τις «περισσότερες από 900 πτήσεις» που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν χθες στο αεροδρόμιο της Πάλμα, έχουν επηρεαστεί από την καταιγίδα.

Την ίδια ώρα, και σύμφωνα με το Sky News, εικόνες από το εσωτερικό του αεροδρομίου αποκαλύπτουν το χάος που επικράτησε με το νερό να τρέχει από την οροφή του εμπορικού χώρου των αφορολόγητων ειδών και από τα παράθυρα, όπως μπορεί να δει κανείς από τα βίντεο στα social media.

Αίσθηση προκαλεί επίσης ένα βίντεο που δείχνει έναν υπάλληλο του αεροδρομίου να κάνει βουτιά στο νερό στον διάδρομο απογείωσης για να δείξει πόσο βαθιά ήταν.

Holy moley!!

This is La Palma airport in Majorca:pic.twitter.com/4rgd0u0bJ6

— @SquareRaindrop ☔️⚡️👻 (@SqRaindrop) June 11, 2024