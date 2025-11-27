Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν για τα παιχνίδια της Euroleague τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ

Η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ επιστρέφουν στις φυσικές τους έδρες για τα παιχνίδια της Euroleague.

Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Euroleague και έτσι τελειώνει η… περιπλάνηση σε χώρες της Ευρώπης λόγω του πολέμου για τις ομάδες του Ισραήλ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η επιστροφή θα γίνει από τον Δεκέμβριο. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι αυτό ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Βιλεμρπάν (11/12) για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το πρόγραμμα θα παίξει στις 22/1 με τη Μακάμπι και στις 2/4 με την Χάποελ στο Τελ Αβίβ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός ήδη έχει δώσει στο Βελιγράδι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μάκαμπι και στις 9/4 θα φιλοξενηθεί από τη Χάποελ.

