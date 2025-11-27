Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026

Μία διαδρομή δυνατών συμβολισμών και κοινωνικών μηνυμάτων

Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
27 Νοέ. 2025 18:15
Pelop News

Είκοσι ένα χρόνια μετά την πρώτη Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από την Γέφυρα στις 27 Νοεμβρίου, στη διαδρομή της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026, σε ένα πέρασμα που έχει καθιερωθεί μετά τα εγκαίνια του Έργου, ως αναπόσπαστο μέρος κάθε Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτέλεσε αφορμή και ευκαιρία να τιμήσουμε θεσμούς, συλλόγους, φορείς που με το έργο τους προσφέρουν στην κοινωνία αφήνοντας ένα ανεξίτηλο θετικό αποτύπωμα. Στα πρόσωπα των λαμπαδηδρόμων που προτάθηκαν από την εταιρία αναδείχτηκε η σημασία της στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, της δωρεάς οργάνων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας.

21 χρόνια μετά την πρώτη Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στη Γέφυρα, το πέρασμα της Ολυμπιακής Φλόγας σε μία ημέρα με δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες αποτέλεσε ευκαιρία να θυμηθούμε την κατάσταση στο Στενό πριν την ολοκλήρωση του Έργου, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή
του στη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας και την υποδειγματική συντήρηση & λειτουργία του, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της VINCI Highways.
Διαχρονικό Σύμβολο Εθνικής Υπερηφάνειας, η Γέφυρα δεν ενώνει μόνο δύο άκρα, αλλά οραματίζεται και υπηρετεί το κοινό καλό. Συνεχίζει να χτίζει Γέφυρες με το Μέλλον, συμβολίζοντας την Ελλάδα που προοδεύει, δημιουργεί και εμπνέει.

